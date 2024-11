Nach Banküberfall: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

Am 20. November 2024 überfiel ein maskierter Mann eine Bankfiliale in Linz. Gegen 10.33 Uhr forderte er mit einem Messer einen 25-jährigen Bankangestellten auf, Bargeld herauszugeben. Der Angestellte übergab daraufhin einen niedrigen vierstelligen Betrag. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Schickmayrstraße. Während des Überfalls befanden sich zwei Kunden in der Bank, wurden aber nicht bedroht.

©LPD OÖ Nach diesem Bankräuber wird gefahndet.

Der Täter ist weiter flüchtig

Der Bankangestellte blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Eine Alarmfahndung wurde sofort eingeleitet. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Oberösterreich. Der Täter trug eine schwarze Haube und eine weiße FFP2-Maske und ist weiterhin flüchtig. 5 Minuten hat hier berichtet: Flucht nach Banküberfall in Linz: Polizei im Großeinsatz. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlich. Wenn du diesen Mann siehst, ruf die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2024 um 17:46 Uhr aktualisiert