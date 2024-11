Koralmbahn-Countdown läuft: Graz und Klagenfurt rücken näher

Veröffentlicht am 22. November 2024, 17:12 / ©Stadt Graz/Fischer

Auf Einladung von Bürgermeisterin Elke Kahr versammelten sich am 22. November Vertreter im Grazer Stadtsenatssaal zu einer Sitzung der Stadtregierung, um sich über die Koralmbahn und die damit verbundenen Planungen auszutauschen. Das Großprojekt, das am 15. Dezember 2025 offiziell in Betrieb genommen wird, befindet sich kurz vor der Fertigstellung und bietet der Region Südösterreich zahlreiche Chancen.

Hochgeschwindigkeitsverbindung Graz-Klagenfurt

Die neue Hochgeschwindigkeitsverbindung Graz-Klagenfurt, die seit über 20 Jahren in der Umsetzung ist, wird nicht nur eine wichtige infrastrukturelle Errungenschaft, sondern auch ein wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher „Gamechanger“. Heute tauschten sich Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft und Forschung mit den Stadtregierungsmitgliedern, den Verkehrssprechern der politischen Fraktionen sowie den Vertretern der städtischen Verwaltung über den aktuellen Stand der Vorbereitungen und die zukünftigen Perspektiven aus.

Koralmbahn stärkt Wirtschaftsstandort Südösterreich

Bereits zu Beginn der Sitzung wurde in einer umfassenden Analyse von Joanneum Research und der Wirtschaftskammer Steiermark deutlich, dass die Koralmbahn den Wirtschaftsstandort Südösterreich maßgeblich stärken wird. Andreas Niederl (Joanneum Research), Ewald Verhounig und Robert Steinegger (Wirtschaftskammer Steiermark) sowie Vertreter der WK-Regionalstelle Graz betonten insbesondere die Bedeutung des Großraums Graz als Motor für den Arbeitsmarkt, als Standort für neue Unternehmen und als Gegengewicht zum demografischen Wandel.

Personenverkehr soll durch Koralmbahn verbessert werden

Gert Haubenhofer von der Magistratsdirektion Graz und Holding-Vorstand Mark Perz hoben die Bedeutung der Koralmbahn für den öffentlichen Nahverkehr in Graz hervor und erläuterten die Vorbereitungsarbeiten der Verwaltung sowie der Graz Linien. Die neue Strecke wird nicht nur den Güterverkehr effizienter gestalten, sondern auch den Personenverkehr erheblich verbessern. Seit 2001 hat Graz rund 128 Millionen Euro in Infrastruktur und begleitende Projekte investiert, um die Region auf diese Veränderungen vorzubereiten, erklärte Stadtbaudirektor Bertram Werle. Der Erfolg des Projekts erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Land Steiermark und den Gemeinden im Steirischen Zentralraum.

©Stadt Graz/Fischer | Am 22. November 2024 wurde der aktuelle Stand der Koralmbahn diskutiert. ©Stadt Graz/Fischer | Die Koralmbahn wird am 15. Dezember 2025 offiziell in Betrieb genommen.

Koralmbahn: Chancen für Tourismus, Kultur und Wirtschaft

Die neue Bahnverbindung eröffnet die Möglichkeit, urbane und ländliche Regionen besser miteinander zu verknüpfen und bestehende Barrieren abzubauen. Besonders wichtig wird die Koralmbahn neben dem Gütertransport auch für den Tourismus, die Kultur und die Wirtschaft sein. Sobald die Fahrpläne festgelegt sind, können maßgeschneiderte Tourismusangebote entwickelt, kulturelle Einrichtungen miteinander verknüpft und Universitäten sowie Bildungseinrichtungen besser erreichbar gemacht werden.

Enge Zusammenarbeit mit Klagenfurt

Geplant ist auch eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den Städten Graz und Klagenfurt in verschiedenen Verwaltungsbereichen. Im Sommer 2025 sollen dazu Stadtdialoge in beiden Städten stattfinden. Auf der Agenda stehen intensivere Kooperationen in der Verwaltung sowie neue Ansätze für nachhaltige Mobilität. Die Koralmbahn wird nicht nur Steiermark und Kärnten enger miteinander verbinden, sondern auch neue Chancen für die gesamte Region Südösterreich eröffnen.

Koralmbahn wichtig für regionale Entwicklung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die enge Kooperation zwischen den Gemeinden sowie die Abstimmung der Strukturen und Entscheidungsprozesse, wie Kerstin Weber vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum hervorhob. Seit 2018 unterstützt diese Einrichtung die regionale Planung. Derzeit wird das Flächenpotenzial der Region untersucht, mit Ergebnissen, die im Frühjahr 2025 erwartet werden. Studien zu den Themen Wohnen und Bildung betonen die Notwendigkeit, die Koralmbahn aktiv für die regionale Entwicklung zu nutzen.

Häufig gestellte Fragen Was ist die Koralmbahn? Die Koralmbahn ist eine neue Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen Graz und Klagenfurt, die die Regionen Steiermark und Kärnten besser miteinander vernetzt. Sie soll die Reisezeit zwischen den beiden Städten deutlich verkürzen und sowohl den Personen- als auch den Güterverkehr effizienter gestalten. Wann wird die Koralmbahn in Betrieb genommen? Die Koralmbahn wird voraussichtlich am 15. Dezember 2025 offiziell in Betrieb genommen. Wie wird die Koralmbahn die Region beeinflussen? Die Koralmbahn wird nicht nur den Verkehr zwischen Graz und Klagenfurt verbessern, sondern auch die regionale Wirtschaft stärken, den Tourismus fördern und die kulturelle Vernetzung vorantreiben. Sie bietet zudem neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Wohnraum und Bildungsangeboten. Welche Vorteile hat die Koralmbahn? Die Koralmbahn wird den Großraum Graz als wichtigen Wirtschaftsmotor stärken, indem sie die Ansiedlung neuer Unternehmen und den Arbeitsmarktzugang für Fachkräfte erleichtert. Sie trägt auch dazu bei, den demografischen Wandel zu mildern und die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen zu sichern.

