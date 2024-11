Verborgene Höhle am Dobratsch wird digital erlebbar

Veröffentlicht am 22. November 2024, 17:16 / ©Helmuth Weichselbraun

Der Dobratsch ist mit seinen 240 Höhlen der wohl höhlenreichste Berg Kärntens. „Die Höhlenforschung ist ein wichtiger Bestandteil des Naturschutzes und der wissenschaftlichen Forschung im Naturpark Dobratsch“, erläutert Naturpark-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Es gehe darum, die Geologie, Biodiversität und Umweltbedingungen in den unterirdischen Lebensräumen besser zu verstehen.

Naturpark initiierte Forschungsprojekt

Seit dem Jahr 1939, als der bekannte Villacher Höhlenforscher Oskar Hossé das Eggerloch erforschte und zu einer Schauhöhle ausbauen wollte, wurden jedoch kaum noch Forschungsarbeiten durchgeführt. Um die Höhle dennoch erlebbar zu machen, initiierte der Naturpark ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Das Team setzte sich aus Bergbauexperten, Vermessern, Höhlenforschern, Fledermausexperten und einem Filmteam zusammen. Zentral dabei ist die 3D-Vermessung der Höhle. Auf diese Weise wird das aktuelle Aussehen des Eggerloches mittels modernster Computertechnik festgehalten.

Eggerloch wird digital zugänglich

Das ermöglicht ein virtuelles Begehen der Höhle, ähnlich wie in einem Computerspiel. Ergänzt mit 360-Grad-Videoaufnahmen, Textinfos und Videosequenzen ist das Eggerloch damit von zu Hause aus erforschbar. Das versperrte Naturdenkmal kann damit auch digital einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die gewonnenen Daten werden in den nächsten Jahren weiter aufbereitet. So sind eigene Filme über die Flora und Fauna der Höhle geplant und eine Gegenüberstellung der Filmaufnahmen von 1939 und 2024.