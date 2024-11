Zwei Tage vor der Wahl: Steirische Parteien starten Endspurt

Am Sonntag, dem 24. November 2024, wird in der Steiermark der Landtag gewählt.

Zwei Tage vor der Landtagswahl in der Steiermark mobilisierten am Freitagnachmittag die ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS erneut ihre Anhänger zum Wahlkampfabschluss. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) setzte sich für die Fortführung des „steirischen Weges der Zusammenarbeit“ ein und warnte angesichts der führenden FPÖ in den Umfragen vor „Experimenten unter neuer Führung“. Auch die Spitzenkandidaten von SPÖ, NEOS und Grünen zeigten sich im Wahlendspurt zuversichtlich.

Wahlkampf-Endspurt der ÖVP: Maximale Mobilisierung

In den letzten 50 Stunden vor Wahlschluss sei es entscheidend, „noch einmal richtig Gas zu geben“ und die Menschen zu überzeugen, rief Drexler die ÖVP-Funktionäre beim Wahlkampfabschluss am Freitagnachmittag am Grazer Lendplatz auf. Er betonte, dass es bei der Wahl um die Zukunft der Steiermark gehe, nicht darum, dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler oder der „zerstrittenen Bundespolitik“ eine Botschaft zu senden. Drexler warnte vor Proteststimmen gegen die Regierungsbildung auf Bundesebene und lud alle ein, die keine blaue Mehrheit im Land wollen, ihm ihre Stimme zu geben – oder sie ihm zumindest zu leihen.

SPÖ-Wahlkampfabschluss: Kampf für die Steiermark im Fokus

SPÖ-Chef Anton Lang zeigte sich bei seiner letzten Ansprache am Grazer Freiheitsplatz optimistisch und voller Zuversicht. Obwohl die letzten Wahlen für die SPÖ nicht ideal verlaufen seien, betonte er: „So eine Wahlbewegung haben wir noch nie erlebt, egal wo wir hinkamen. Es bewegt sich etwas, es geht ein Ruck durch die Steiermark.“ Ein großes Abschluss-Event sei nicht der typische Weg der steirischen Sozialdemokratie, wenn es um die Zukunft der Steiermark gehe. „Es geht um den Kampf für die Steiermark, nicht um Showpolitik“, erklärte Lang. Zum Abschluss unterstrich Landesgeschäftsführer Florian Seifter: „Weil er es kann – Anton Lang, der nächste Landeshauptmann der Steiermark.“

Grüne setzen auf persönlichen Kontakt im Wahlkampfabschluss

Im Wahlkampffinale setzte die Grüne Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl auf persönlichen Kontakt und suchte das Gespräch mit Passanten auf dem Grazer Hauptplatz. „Im direkten Austausch mit den Menschen kann man viele Unwahrheiten und Klischees entkräften“, zeigte sie sich überzeugt. „Wir werden jede einzelne Stimme brauchen“, betonte Krautwaschl, die laut Umfragen mit Verlusten im Vergleich zur Landtagswahl 2019 rechnet. „Grün wird auch in den kommenden Jahren gebraucht“, fügte die 53-Jährige hinzu. Deshalb werde sie auch am Samstag weiterhin für die Grünen werben, unter anderem in Stattegg, am Grazer Lendplatz, in Gleisdorf und der Grazer Herrengasse.

NEOS-Wahlkampfabschluss: Optimismus und Warnungen vor „Leihstimmen“

Mit viel Energie und begleitet von Trommlern sowie einem aufblasbaren Einhorn zog die NEOS-Partei am späten Nachmittag durch die Grazer Innenstadt. Spitzenkandidat Niko Swatek zeigte sich „positiv gestimmt, optimistisch und überzeugt, dass das Beste noch vor uns liegt“. Der pinke Frontmann warnte erneut vor „Leihstimmen“ für die ÖVP: „Der erfahrene Österreicher weiß: Wer taktisch wählt, verliert.“ Nach den Erfolgen bei der EU- und Nationalratswahl glaubt Swatek, dass die NEOS auch in der Steiermark am Sonntag als Wahlsieger hervorgehen werden.

FPÖ-Wahlkampfabschluss in der Seifenfabrik und KPÖ-Infostand am Hauptplatz

Die FPÖ, mit Spitzenkandidat Mario Kunasek, hatte ihren Wahlkampfabschluss bereits am Donnerstagabend in der Grazer Seifenfabrik gefeiert, unterstützt von Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Die KPÖ hingegen veranstaltete am Donnerstagnachmittag einen „Wahlfinale-Infostand“ am Grazer Hauptplatz, bei dem Kaffee, Kuchen und Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler im Mittelpunkt standen. (APA/Red; 22.11.24)