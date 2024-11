Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash auf Kärntner Bundesstraße

Veröffentlicht am 22. November 2024, 17:48 / ©FF St. Veit an der Glan

Der Rettungshubschrauber C11, das Rote Kreuz, die Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren Thalsdorf, Launsdorf, St. Donat und St. Veit an der Glan wurden am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Seeberg Bundesstraße im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan alarmiert. Augenzeugen hatten den Notruf gewählt. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften eine Spur der Verwüstung.

©FF St. Veit an der Glan Zwei Fahrzeuge sind auf der Seeberg Bundesstraße frontal miteinander kollidiert.

Frontalcrash auf der Seeberg Bundesstraße

„Eine Person lag auf der Straße. Sie dürfte während des Unfallgeschehens aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein“, so die Florianis. Ersten Informationen zufolge war die Person schwer verletzt und nicht ansprechbar. Das Unfallauto sei in der Folge zehn Meter tief in einen Straßengraben gerutscht. Zirka 50 Meter weiter befand sich das zweite Fahrzeug. „In diesem war ebenfalls eine Person eingeklemmt und nicht ansprechbar“, so die Feuerwehrleute.

Lebensgefährlich verletzt

Die Unfallopfer wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt und danach vom Roten Kreuz sowie vom Notarzthubschrauber Christophorus 11 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen“, so die Florianis. Die Feuerwehr Thalsdorf führte die Bergungsarbeiten- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch. Die Unfallursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.