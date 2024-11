„W&R Excellence Awards“: Auszeichnungen fÃ¼r herausragende Leistungen

Im Rahmen der Preisverleihung, die im Stiftungssaal der Universität Klagenfurt stattfand, zeichnete das Dekanat herausragende Leistungen in den Bereichen Forschung, Lehre und Studium aus. Während dieser Veranstaltung wurden durch die Landesstelle Kärnten der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auch facheinschlägige Masterarbeiten prämiert.

„Banken im Wandel“

Nach der Verleihung hielt Georg Messner, Vorstandsdirektor der Raiffeisen Landesbank Kärnten, einen Vortrag zum Thema „Banken im Wandel“, gefolgt von einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde mit Archibald Kremser (CFO NLB Group) unter der Moderation von Martin Wagner (Prodekan der Fakultät).

„W&R Excellence Awards“ in drei Kategorien

Die Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt vergibt seit mehreren Jahren die „W&R Excellence Awards“ in insgesamt drei Kategorien. In zwei Kategorien werden Preise für Nachwuchswissenschaftler ausgelobt: Best Paper, Best Teacher. In diesem Jahr wurde Birgit Moser-Plautz für die Publikation „Predictors of Change Outcomes in Mandated Change: Unpacking the Outcome Triangle“ im renommierten Journal „Public Management Review“ mit dem „Best Paper“-Award ausgezeichnet. Tanja Lesnik erhielt den „Best Teacher“-Award für die Lehrveranstaltung „Public Management 1: Health & Social Policy and Management“ (Studienjahr 2023/24).

„Best-Graduate-Award“

Darüber hinaus wird seit diesem Jahr für jedes Studienprogramm der Absolvent mit dem „Best Graduate-Award“ ausgezeichnet. Die „Best Graduate“-Awards gingen an insgesamt 18 herausragende Absolvent:innen aus den Studienprogrammen der Fakultät im Studienjahr 2023/24.

High-Performer der Fakultät

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden durch die Landesstelle Kärnten der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auch facheinschlägige Masterarbeiten (Studienjahr 2023/24) von Celine Hafner und Sonja Tremmel prämiert. Die Verleihung erfolgte durch Peter Katschnig (Vizepräsident der Landesstelle Kärnten, Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) und Sabine Kanduth-Kristen (Institutsvorständin des Instituts für Finanzmanagement). Margaretha Gansterer, Dekanin der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, zeigte sich sehr erfreut: „Es ist uns eine Ehre, auch heuer wieder einige der High-Performer der Fakultät auszeichnen zu können. International sichtbare Forschung unserer Nachwuchswissenschaftler, preiswürdige Lehre und herausragende Absolventen machen uns zu einem attraktiven Universitätsstandort. Dies sind wichtige Hebel, um unsere internationalen Forschungskooperationen weiter zu beleben und Studieninteressierte für unsere Programme zu gewinnen.“