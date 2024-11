Sicherheitsrisiko: Polnischer Tankwagen aus dem Verkehr gezogen

Auf der A2 in Voitsberg wurde ein polnischer Tankwagen aus dem Verkehr gezogen, da er gefährliche ätzende Säure transportierte.

Vor einigen Tagen wurde von der Landesverkehrsabteilung, Fachbereich Gefahrgut, ein polnischer Tankwagen kontrolliert, der fast 24 Tonnen einer ätzenden Flüssigkeit (Chlorit-Lösung) geladen hatte. Der Stoff sollte ursprünglich von Italien nach Polen transportiert werden. Bei der Kontrolle stellten die Gefahrgutexperten fest, dass der verwendete Tank für die Beförderung des Inhalts ungeeignet und somit nicht zugelassen war. Für den Transport dieser Substanz wäre ein spezieller Tank erforderlich gewesen.

Polnischer Tankwagen musste umgefüllt werden

Da eine sichere Beförderung mit diesem Tank nicht gewährleistet war, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt aus Sicherheitsgründen und verständigten die zuständige Bezirkshauptmannschaft Voitsberg. Diese ordnete daraufhin die vorübergehende Einstellung des Transports an, bis die Mängel behoben wurden. Die polnische Spedition konnte mehrere Tage lang keinen geeigneten Tank für den Transport organisieren. Daraufhin verfügte die Behörde, dass der gesamte Inhalt des Tankwagens in einem aufwendigen Prozess in geeignete Behältnisse umgefüllt werden musste.

Gefährdung für Mensch und Umwelt vermeiden

Der Umfüllvorgang wurde auf dem Betriebsgelände einer renommierten steirischen Firma durchgeführt, die unter anderem auf Müllentsorgung spezialisiert ist, um mögliche Gefährdungen für Menschen und die Umwelt zu vermeiden. Anschließend wurde das leere Tankfahrzeug fachgerecht gereinigt, da auch leere, ungeputzte Tankfahrzeuge weiterhin als Gefahrguttransporte gelten. Erst nachdem alle Vorschriften eingehalten wurden, konnte der Transport nach einer Woche Stillstand und der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung fortgesetzt werden. Der Fahrer sowie die polnische Spedition werden an die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg angezeigt.