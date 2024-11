Gault & Millau 2025: Steiermark begeistert mit Spitzenküche

Auch in der Steiermark zeichnete Gault & Millau Restaurants und Persönlichkeiten aus.

Der renommierte Restaurant- und Gastronomieführer Gault & Millau ehrte auch in diesem Jahr erneut die besten Betriebe der österreichischen Gastronomie. Auch in der Steiermark wurden nicht nur exzellente Restaurants gewürdigt, sondern auch Persönlichkeiten, die mit ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Branche leisten.

4 Hauben für die Steiermark

Die Zahlen sprechen für sich: Von insgesamt 1.639 gelisteten Restaurants in Österreich wurden 816 mit mindestens einer Haube ausgezeichnet. Zwar konnte die Steiermark keine fünf Hauben erzielen, doch sie darf stolz auf ihre Leistungen sein – insbesondere, da viele Restaurants mit vier Hauben ausgezeichnet wurden.

Diese Restaurants mit 4 Hauben gibt es in der Steiermark: Geiger Alm (Altausee) 1 7/20 Punkte Saziani (Straden) 17,5/20 Punkte Krainer (Langenwang) 17/20 Punkte Geschwister Rauch – Restaurant (Bag Gleichenberg) 18/20 Punkte Harald Irka am Pfarrhof (Sankt Andrä im Sausal) 18,5/20 Punkte

Haubenlokale in Graz

Auch in Graz wurden zahlreiche Lokale mit Hauben ausgezeichnet. Die Bandbreite reicht dabei von einem bis hin zu vier Hauben, was die Vielfalt und hohe Qualität der Gastronomieszene in der Stadt unterstreicht.

Das sind Haubenrestaurants in Graz: 1 Haube: Café Sacher-Graz 11,5/20 Punkte 2 Hauben: Restaurant Schlossberg 13,5/20 Punkte 3 Hauben: Artis 16/20 Punkte 4 Hauben: Zur goldenen Birn 17/20 Punkte

Gastronomin des Jahres: Ulrike Retter

Auch die „Gastronomin des Jahres“ kommt aus der Steiermark: Ulrike Retter vom Bio-Natur-Resort „Retter“ in Pöllauberg wurde von Gault&Millau ausgezeichnet. Ihr Hotel vereint auf beeindruckende Weise Nachhaltigkeit, Gastfreundschaft und kulinarischen Genuss. „Der Retter“ zählt zu den erfolgreichsten Seminarhotels des Landes und bietet zudem eine Wohlfühloase mit Biorestaurant und eigener Biolandwirtschaft. Als Netzwerkerin hat Ulli Retter ein bemerkenswertes Netzwerk von Bioproduzenten aufgebaut und begeistert sowohl ihr Team als auch ihre Gäste.

Future Award 2025: Nachhaltige Pioniere der Steiermark

Das „Retter Bio-Natur-Resort“ wurde mit dem erstmals verliehenen Future Award 2025 ausgezeichnet, der in Zusammenarbeit mit Verbund ins Leben gerufen wurde. Die Auszeichnungen verdeutlichen die Erfolgsfaktoren österreichischer Gastronomiebetriebe: ein ausgeprägtes Bewusstsein für Herkunft und regionale Tradition, gepaart mit einem klaren Fokus auf hohe Qualität und die besondere Gastfreundschaft, die Österreich weltweit auszeichnet

Aus Graz: Älteste Haubenköchin der Welt

Mit 83 Jahren erobert Thi Ba Nguyen aus Graz nun die Spitzen der Haubenküche. Sie wurde im Gault&Millau 2025 als älteste Haubenköchin der Welt ausgezeichnet und setzt damit ein bemerkenswertes kulinarisches Zeichen.