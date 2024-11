Triumph: KAC fegt Graz99ers vom Eis

Veröffentlicht am 22. November 2024, 20:41 / ©EC-KAC/Florian Pessentheiner

Zum zweiten Mal trafen die Graz99ers und der KAC am 22. November aufeinander. Die erste Begegnung konnten die Steirer in Klagenfurt für sich entscheiden. Heute jedoch waren die Klagenfurter zu Gast in Graz – und das schien ihnen Glück zu bringen, denn sie siegten mit 4:0.

Das Spiel

Bereits im ersten Drittel erzielte der KAC zwei Tore. Daraufhin erhöhten die Grazer den Druck und setzten die Klagenfurter stärker unter Beschuss. Dennoch gelang es den Kärntnern, auch im zweiten Drittel, ein weiteres Tor zu erzielen. Auch im letzten Drittel konnte der KAC noch ein Tor nachlegen, was den klaren 4:0-Sieg sicherte.