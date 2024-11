Parkplatzstreit eskalierte: 55-JÃ¤hriger verletzt

Am 22. November 2024 gerieten zwei Männer nach einem riskanten Überholmanöver auf einem Parkplatz in Höfen in Streit. Dabei wurde ein 55-jähriger bosnischer Staatsbürger vom Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen und am Boden weiter attackiert. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei sucht Hinweise

Der Täter trug eine schwarze Hose und eine rote oder orange Jacke und fuhr einen dunklen PKW. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Reutte unter: 059133 7150.