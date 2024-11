Tödlicher Unfall in Oberösterreich: Fußgängerin von LKW erfasst

Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Veröffentlicht am 22. November 2024, 20:56 / ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER

Am 22. November 2024 wurde eine 81-jährige Fußgängerin in Haid auf der Wiener Straße von einem LKW überrollt. Der Fahrer, ein 54-Jähriger, hielt trotz STOP-Tafel nicht an. Die Pensionistin versuchte auszuweichen, wurde jedoch vom LKW erfasst und starb noch vor Ort.

Fahrer aufgehalten

Der Fahrer bemerkte den Unfall laut eigenen Angaben nicht und wurde später in Tragwein angehalten. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Sicherstellung des LKW und eine Obduktion an.