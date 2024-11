Klare Sache für den VSV: Sieg gegen HC Innsbruck

Heute, am 22. November, trat der VSV in der TIWAG Arena in Innsbruck gegen den HC Innsbruck an. Da Die Haie nur zwei Plätze hinter den Villachern in der Tabelle standen, war das Duell besonders spannend. Die Villacher setzten sich jedoch mit einem beeindruckenden 6:0 klar gegen die Innsbrucker durch.

Match gegen HC Innsbruck – Die Haie

Bereits im ersten Drittel konnte der VSV gegen den HC Innsbruck ein wichtiges Tor erzielen und sich einen frühen Vorteil verschaffen. Im zweiten Drittel legten die Villacher dann richtig los: Mit einer beeindruckenden Leistung schraubten sie ihre Führung auf sechs Tore hoch.

