Sonne lacht am Samstag vom Kärntner Himmel

Am Samstag beruhigt sich das Wetter in Kärnten wieder. Im ganzen Land wird strahlender Sonnenschein erwartet. „Nur am Nachmittag zeigen sich ein paar harmlose Wolken“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Zudem flacht der Nordföhn in den Tauerntälern langsam ab. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.