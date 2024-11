Föhn sorgt für Wetterwandel: Sonne nach Schnee in der Steiermark

Der Samstag beginnt in der Steiermark mit Schnee, doch im Laufe des Tages setzt sich zunehmend die Sonne durch.

Am Morgen und Vormittag schneit es vor allem im Norden des Landes, bevor die Wolken allmählich auflockern. „Im Bereich vom Oberen Murtal bis in den Südosten sorgt kräftiger Nordföhn für Sonnenschein. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -8 und -2 Grad, tagsüber steigen sie auf 0 bis 6 Grad“, weiß die GeoSphere Austria.