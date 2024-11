Endlich geöffnet: Christkindlmärkte in Graz starten in die Adventszeit

Am 22. November 2024 wurde der Christkindlmarkt in Graz eröffnet.

Am Freitag, dem 22. November 2024, wurden die Grazer Adventmärkte feierlich eröffnet. Heuer gibt es insgesamt 16 Adventmärkte, darunter erstmals ein Weihnachtsdorf am Karmeliterplatz mit Lichtinstallationen, Kunsthandwerk und regionaler Gastronomie. Weitere Highlights und Neuerungen findest du hier: Advent in Graz: Diese Neuerungen und Highlights gibt es heuer. Hier bekommst du einen Einblick in den Karmeliterplatz Adventmarkt.