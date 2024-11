Leichter Schneefall und Sonne: Das ist das Österreichwetter

Veröffentlicht am 22. November 2024, 22:17 / ©5 Minuten

Im restlichen Land herrscht überwiegend sonniges Wetter. Nur im Westen ziehen am Nachmittag Wolken auf. Der Wind weht an der Alpennordseite mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand auch stärker aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Ab Mittag lässt der Wind nach. Tageshöchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad.