Achtung: Fake-Angebote auf Social Media locken mit Schnäppchen

Das Internet wird zunehmend gefährlicher, da Betrüger immer raffinierter vorgehen. Ob Phishing über Links, die beim Online-Kauf eingebaut sind, oder verstecktes Phishing in vermeintlichen Amazon-Mails – die Methoden der Täter werden immer ausgeklügelter. Fake-Shops, bei denen gefälschte Webseiten mit verlockenden Angeboten locken, oder andere Betrugsmaschen kommen immer häufiger zum Einsatz.

Betrugsmaschen täuschen mit Professionalität und Vertrauen

Die Täter nutzen diese Techniken, um ahnungslose Nutzer in die Falle zu locken und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Besonders gefährlich ist, dass viele dieser Maschen äußerst professionell wirken und auf den ersten Blick völlig vertrauenswürdig erscheinen. Auch in Österreich werden immer wieder Menschen Opfer dieser Betrugsmaschen. Erst vor wenigen Tagen wurde ein 37-Jähriger aus Gmunden in Oberösterreich Opfer eines SMS-Tricks. Mehr dazu hier: Bankdaten erschlichen: Gmundner fällt auf SMS-Betrug herein.

Typische Betrugsmasche im Herbst

Die Temperaturen sinken, und die Heizsaison ist in vollem Gange. Viele legen noch Brennholz ein, um für den kalten Winter gerüstet zu sein. Doch Betrüger nutzen diese Gelegenheit: Sie locken mit verlockend günstigen Fake-Angeboten. Was zunächst vielversprechend klingt, entpuppt sich schnell als Falle – nach der Zahlung bleibt die Lieferung aus. „Bei allzu verlockenden Angeboten ist höchste Vorsicht geboten“, warnte AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser.

Betrugsmasche auf Social Media

Aktuell kursiert auf Facebook eine Anzeige, die ein verlockendes Angebot verspricht: „5 Meter Brennholz Eiche, 20 bis 25 cm, garantiert trocken, Lieferung binnen 72 Stunden – und das für nur 300 Euro.“ Ein Konsument aus dem Bezirk Krems entschloss sich, dieses Angebot zu nutzen. Er bestellte das Holz und erhielt eine Rechnung über 300 Euro von einer Firma in Frankreich, die er umgehend bezahlte. Trotz des verstrichenen Zeitraums traf die Lieferung nicht ein. Daraufhin nahm er Kontakt mit der Firma auf und erkundigte sich nach dem Verbleib seiner Bestellung.

Hättest du die betrügerischen Absichten gleich erkannt? Ja! Nein! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zahlung für zusätzliche Gebühren verlangt

Man teilte ihm mit, dass noch 140 Euro für die Warenversicherung, die Maut und die Vignette zu zahlen seien, bevor die Lieferung erfolgen könne. Der Mann überwies das Geld erneut, doch das Holz blieb weiterhin aus. Schließlich wurde er misstrauisch und verlangte die Rückerstattung seines Gesamtbetrags von 440 Euro.

Rückzahlungsversuch gescheitert: Firma fordert zusätzliches Geld für Erstattung

Die Firma antwortete auf seine Anfrage und erklärte, dass der Rückzahlungsversuch fehlgeschlagen sei. Eine Erstattung könne erst ab einem Betrag von 600 Euro erfolgen, weshalb der Konsument noch 160 Euro überweisen müsse, um den gesamten Betrag zurückzuerhalten. Der Mann wurde daraufhin misstrauisch und kontaktierte die Arbeiterkammer.

Betrugsmaschen erscheinen oft täuschend professionell

„Leider ist der Konsument einer in der Heizsaison typischen Betrugsmasche aufgesessen. Kriminelle nutzen die Situation und die heimischen Holzpreise und bieten verlockende Angebote. Wird Geld überwiesen, ist das in der Regel leider verloren“, erklärte Sandra Nowak, Leiterin der AK NÖ-Konsumentenberatung. Betrugsmaschen wie diese nehmen zu, besonders in Zeiten, in denen die Nachfrage nach bestimmten Produkten steigt. Auf den ersten Blick wirken solche Angebote oder Onlineshops oft professionell und vertrauenswürdig. Häufig ist sogar ein Impressum vorhanden, das Informationen zu dem vermeintlichen Unternehmen enthält.

So kannst du dich vor Betrugsmaschen schützen Vergleiche die Preise. Sind die Preise weit unter dem Marktwert? Dann ist höchste Vorsicht geboten.

Gibt es ein Impressum? Wenn nein, Hände weg. Aber auch wenn im Impressum Angaben stehen – prüfe diese nach. Gibt es diese Firma wirklich? Googel die angegebene Adresse oder eine eventuell angegebene Handelsregisternummer.

Suche im Internet nach Erfahrungsberichten. Bekannte Maschen lassen sich so oft entlarven. Findest du überhaupt nichts zu dem Unternehmen, kann das auch ein Zeichen für eine Betrugsmasche sein.

Besonders misstrauisch solltest du sein, wenn als Zahlungsmethode nur Vorkasse angeboten wird. Tappst du in die Falle, ist es fast unmöglich, das Geld wieder zurückzubekommen.