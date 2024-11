Rotjacken bekommen nun diesen Dänen als Unterstützung

Die Klagenfurter erhalten in den kommenden Wochen aufgrund der angespannten Personalsituation in der Defensive Unterstützung durch den dänischen Verteidiger Mads Larsen. Clemens Unterweger ist nämlich weiterhin verletzt.

Mads Larsen unterstützt die Rotjacken

Da bei der Oberkörperverletzung von Clemens Unterweger aktuell unverändert keine Prognose hinsichtlich der Dauer des Ausfalls möglich ist und (zumindest) Thomas Klassek demnächst aufgrund der U20-Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung stehen wird, hat sich der EC-KAC dazu entschieden, den Personalstand in der Abwehr kurzfristig zu ergänzen. Im Rahmen einer einmonatigen Try-Out-Vereinbarung stößt Mads Larsen (29) zu den Rotjacken, in deren Kader damit mittlerweile bereits vier Dänen stehen.

Mads Larsen bestritt 19 Länderspiele

Der Rechtsschütze erhielt den Feinschliff seiner Juniorenausbildung in der Organisation der Malmö Redhawks, seine ersten sechs Profijahre verbrachte er in Schweden und mehrheitlich in seiner Heimat Dänemark. In dieser Zeit avancierte er auch zum Nationalspieler, bislang bestritt er 19 Länderspiele, nahm allerdings noch an keiner Weltmeisterschaft teil. Auf Klubebene repräsentierte der Verteidiger in den beiden vergangenen Saisonen den EHC Lustenau (Alps Hockey League) und den VHK Vsetín, mit dem er im April den Titel in Tschechiens zweiter Liga gewann. In der aktuellen Spielzeit stand er bislang bei den Blue Devils Weiden (DEL2) unter Vertrag.

Er ist schon in Klagenfurt

Mads Larsen ist schon am Freitag in Klagenfurt eingetroffen, sämtliche arbeits- und verbandsrechtlichen Anmeldeverfahren sind bereits abgeschlossen. Der Däne ist demnach ab sofort für den EC-KAC spielberechtigt. Head Coach Kirk Furey: „Es lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, wie lange uns Clemens Unterweger fehlen wird, klar ist aber, dass bei ihm eine zeitnahe Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb eher unrealistisch ist. Außerdem wird unser Kader in der Defensive bald weiter ausgedünnt, wenn Thomas Klassek zur U20-WM reist. Da in den kommenden vier Wochen ein dichtes Programm auf uns wartet, haben wir uns dazu entschieden, vorübergehend die Abwehr personell noch einmal aufzustocken.“