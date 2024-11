Alkolenker: 24 Führerscheine in einer Nacht abgenommen

In Kärnten wurden in der Nacht von gestern auf heute 24 Führerscheine abgenommen.

Veröffentlicht am 23. November 2024, 08:45 / ©LKA NÖ - EB 10

So manch ein Kärntner hatte in der Nacht von gestern auf heute wohl einen Glühwein zu viel. Denn bei einer Schwerpunkt-Kontrolle der Polizei gegen Alkohol am Steuer wurden ganze 24 Führerscheine abgenommen.

Kärntenweite Kontrolle

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand vom 22. auf den 23. November 2024 ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer statt. So haben 24 Alkolenker ihren Führerschein verloren, ein Autofahrer stand unter Drogeneinfluss.