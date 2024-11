Steirische Spitzenkandidaten: So entspannt verbringen sie den Wahltag

Der Wahlsonntag in der Steiermark beginnt für die Spitzenkandidaten der Landtagsparteien mit ruhigen Aktivitäten. Christopher Drexler (ÖVP) plant, in seiner Heimatgemeinde Passail nach der Stimmabgabe eine Kirche und ein Kaffeehaus zu besuchen. FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek verbringt den Vormittag zunächst mit einem Familienfrühstück, bevor er zur Wahlurne geht. SPÖ-Spitzenkandidat Anton Lang will kurz vor Mittag in seiner Heimatstadt Leoben die Stimme abgeben und plant davor noch eine Laufrunde.

Familie im Fokus

Auch die anderen Kandidaten setzen auf familiäre Entspannung. Sandra Krautwaschl von den Grünen gibt ihre Stimme gleich in der Früh ab und plant anschließend Zeit zu Hause, bis die ersten Ergebnisse vorliegen. Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) kombiniert ihre Stimmabgabe in Graz mit einem Kaffee mit ihren Töchtern und einem Spaziergang mit „Enkelhund Frida“. Niko Swatek (NEOS) hat bereits per Wahlkarte abgestimmt und widmet den Tag seiner Familie und seinem Sohn, der ihn im Wahlkampf oft vermisste.

Partys und Prognosen

Die Parteien haben sich bereits auf ihre Hochrechnungen und mögliche Wahlfeiern vorbereitet. Die ÖVP verfolgt die Prognosen in ihrer Parteizentrale am Karmeliterplatz, während die SPÖ sich im Gösser Bräu in Graz trifft – hier findet auch die Wahlparty statt. Die FPÖ plant, im San Pietro im Bezirk Sankt Peter zu feiern. Die Grünen hoffen im Lendhafen auf gute Stimmung, die KPÖ setzt auf das Volkshaus, und die NEOS feiern im Moridal im Univiertel. (APA/red. 23. 11. 24)