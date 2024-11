Cool: Diese Skipisten öffnen schon heute

Frau Holle hat am Freitag ihre Polster über viele Teile Kärntens ausgeschüttet. Durch den Neuschnee können nun die Gerlitzen und die Turrach die ersten Pisten öffnen. Mit wem möchtest du diese gleich testen gehen?

Gerlitzen öffnet erste Pisten

Der Neuschnee ermöglicht es, dass die Gerlitzen den Saisonstart heuer um knapp zwei Wochen vorverlegen kann. So wird ab heute, 23. November 2024, der Neugarten Carvinghang geöffnet. Von 9 bis 16 Uhr kannst du mit dem Skilift Neugarten-8er-Carving-Jet zu den Pisten Neugartenabfahrt und Neugarten Speed Abfahrt gelangen. Die Kanzelbahn und Gipfelbahn sind derzeit aber noch nicht in Betrieb.

Wildkopfbahn eröffnet bei der Turrach

Auch auf der Turracher Höhe startet die Skisaison. So öffnet die Wildkopfbahn heute. Nach und nach werden dann weitere Bahnen und Lifte öffnen. Hier kannst du die aktuellen geöffneten Anlagen finden. Der Mölltaler Gletscher hat bereits seit Mitte Oktober geöffnet, allerdings sind die Lifte je nach Wetterlage in Betrieb.

Wirst du heuer Skifahren gehen? Auf alle Fälle! Vielleicht ein- oder zweimal. Nein, ist mir zu teuer. Nein, ich mag Skifahren nicht.

Diese Skigebiete öffnen bald

Bald folgen weitere Skiegebiete. Der Katschberg, das Nassfeld, Bad Kleinkichheim und das Goldeck planen ihr Skiopening für den 6. Dezember. Dann am 7. Dezember sollten die Flattnitz, Koralpe, Weinebene, die Simonhöre, das Klippitztörl und der Hochrindl öffnen. Die Saualpe, Petzen und Falkert folgen dann am 14. Dezember. Am 20. Dezember betrifft es dann den Großglockner, am 21. Dezember Ankogel, Kötschach-Mauthen und das Gitschtal. Das sind übrigens die Preise der beliebtesten Kärntner Skigebiete.