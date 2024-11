Unglaublich: 80-Jährige verliert 5-stellige Summe an falschen Polizisten

Eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Zell am See erhielt am 22. November einen erschütternden Anruf. Ein unbekannter Mann gab sich als „deutscher Straßenpolizist“ aus und erklärte, ihr Sohn habe in Deutschland einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um die Freilassung ihres Sohnes aus der angeblichen Haft zu sichern, forderte der Betrüger eine hohe Geldsumme.

Anwältin und Bote: Der Betrug nimmt seinen Lauf

Die Pensionistin sollte den Betrag in einem Kuvert bereithalten. Während des Gesprächs untersagte der Täter jeglichen Kontakt mit ihrem Sohn. Kurz darauf meldete sich eine vermeintliche Anwältin, die die Frau anwies, das Geld einem Boten zu übergeben. Noch während des Telefonats erschien der Mann und nahm das Geld wortlos entgegen.

Täterbeschreibung ohne Erfolg: Polizei tappt im Dunkeln

Der Bote wurde als etwa 30 Jahre alt, schlank und dunkelhaarig beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Trotz der Beschreibung konnte die Frau bei der Polizei keine Übereinstimmung mit vorgelegten Verdächtigenfotos feststellen. Der Schaden für die 80-Jährige beläuft sich auf eine Summe im niedrigen 5-stelligen Bereich. Die Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen und appelliert, bei verdächtigen Anrufen sofort die Behörden zu kontaktieren.