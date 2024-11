Stefan Stolitzka mit dem Erzherzog-Johann-Award ausgezeichnet

Ehre, wem Ehre gebührt: Im Rahmen des gestrigen Wirtschaftsparlaments wurde Stefan Stolitzka, geschäftsführender Gesellschafter von legero united und bis vor kurzem auch Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark, mit der höchsten Auszeichnung der steirischen Wirtschaft, dem „Erzherzog-Johann-Award“, für sein unternehmerisches Lebenswerk prämiert. „Stefan Stolitzkas unternehmerisches Tun, sein Einsatz als Interessenvertreter, aber auch das Engagement für Kunst und Kultur zeugen von außergewöhnlicher Leistung, die wir mit einem außergewöhnlichen Award auszeichnen dürfen“, betonte WKO Steiermark Präsident Josef Herk bei der Laudatio, wo es für Stolitzka von den Delegierten jede Menge Applaus gab.

„Erzherzog-Johann-Award“ für unternehmerisches Lebenswerk

Das von Stolitzka geleitete Unternehmen steuert vom seit 2020 in Feldkirchen bei Graz angesiedelten Headquarter eine weltweit tätige Gruppe, die rund 2100 Menschen in vielen Ländern Arbeit gibt und so das hohe Ansehen Österreichs in der Welt bestätigt. Prototyping, Entwicklung und Design der Schuhmarken Legero, Vios, superfit und Think! finden dabei in der Steiermark statt. „Mit dieser Wertschöpfung kann der heimische Standort erfolgreich abgesichert werden und ist Kern und Ausgangsbasis für den weltweiten Export“, so Herk. Nachhaltigkeit ist ebenso eines von Stolitzkas zentralen Themen: Zum einen ist es gelungen, einen biologisch abbaubaren Schuh zu entwickeln, zum anderen ist die neu errichtete Konzernzentrale nach modernsten technologischen Erkenntnissen errichtet.