60 Jahre Villacher Volkshäuser: Tag der offenen Türe war voller Erfolg

Als „kulturelle Nahversorger“ bieten sie der Bevölkerung Raum für Veranstaltungen, die das soziale, sportliche und kulturelle Miteinander stärken. Das runde Jubiläum wurde gestern auch mit einem Tag der offenen Tür in allen sieben Volkshäusern gefeiert! Am Freitag, 13. Dezember, erfolgt im Volkshaus Perau zudem der feierliche Jubiläums-Festakt!

„Besonderer Treffpunkt in Villach“

„Unser Ziel ist es, die Volkshäuser für die Menschen als besonderen Treffpunkt in Villach und den Stadtteilen zugänglich und bezahlbar zu halten. Gerade in einer Zeit, in der das Vereinswesen und das soziale Engagement von immer größerer Bedeutung sind, möchten wir unseren Beitrag dafür leisten“, erklärt Harald Sobe, Geschäftsführer des Vereins. „Das Volkshaus Perau, das kürzlich vollkommen neu errichtet wurde, war als erster Standort ein Meilenstein und hat sich zu einem wichtigen Bestandteil der Stadtgeschichte entwickelt.“ Auch in Zukunft sollen die Volkshäuser in den Stadtteilen Perau, Auen, Landskron, Pogöriach, St. Magdalen, Völkendorf und Maria Gail Orte des Austauschs, der Begegnung, der Kommunikation sowie der Kreativität bleiben – egal ob für Vorträge, Gemeinschaftstreffen, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder sonstige Veranstaltungen sowie sportliche Aktivitäten.