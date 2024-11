Kopfstoß gegen Polizisten: 36-Jähriger in Wien festgenommen

Passanten angepöbelt, Polizisten attackiert: 36-Jähriger in Floridsdorf festgenommen.

Veröffentlicht am 23. November 2024, 10:48 / ©APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH

Am Freitag, den 22. November 2024, gegen 18.40 Uhr, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zum Franz-Jonas-Platz gerufen. Ein 36-jähriger Mann aus Thailand hatte dort Passanten angepöbelt und war zunehmend aggressiv geworden. Als die Polizisten eintrafen, zeigte sich der Mann völlig unkooperativ und weigerte sich, sein Verhalten zu ändern.

Aggressiver Angriff auf Beamten

Trotz mehrfacher Aufforderungen verhielt er sich weiter strafbar, sodass die Beamten gezwungen waren, den Mann festzunehmen. In der Folge attackierte der 36-Jährige einen der Polizisten mit einem Kopfstoß, was zu einer leichten Verletzung des Beamten führte. Daraufhin wurde der Mann nach strafprozessualen Bestimmungen in Gewahrsam genommen.

Strafrechtliche Folgen für den 36-Jährigen

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen sowohl im verwaltungsrechtlichen als auch im strafrechtlichen Bereich rechnen. Die Vernehmung steht noch aus, und der 36-Jährige befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.