TEDi startet Rückruf: Gefahr durch Kuscheltier für kleine Kinder

Das Unternehmen TEDi hat einen dringenden Rückruf für das Kuscheltier „Kuschelfreund Elefant mit Herz“ gestartet. Betroffen ist der Artikel mit der Nummer 65229001201000000600, der im Zeitraum zwischen dem 24. Oktober 2023 und dem 20. November 2024 verkauft wurde.

Kleinteile als Risiko: TEDi ruft Kuschelfreund Elefant zurück

Als Grund für den Rückruf nennt TEDi, dass sich Kleinteile vom Kuscheltier lösen können. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, da kleine Kinder die Teile in den Mund nehmen könnten, was zu Erstickungsgefahr führt. Kunden, die den betroffenen Kuschelfreund Elefanten gekauft haben, werden gebeten, das Produkt in eine beliebige TEDi-Filiale zurückzubringen. Der Verkaufspreis wird in voller Höhe erstattet. Ein Kaufbeleg ist dafür nicht erforderlich.

©TEDi GmbH & Co. KG Der Kuschelfreund Elefant mit Herz: Dieses Kuscheltier birgt Erstickungsgefahr.