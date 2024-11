Klagenfurter Schlagersängerin gewinnt „Party-Musik-Award“

/ ©Top of the Mountains

Veröffentlicht am 23. November 2024, 11:30 / ©Top of the Mountains

Die Sängerin Meli Stein, die heuer den Oldie „Die Rose vom Wörthersee“ – der mittlerweile mehr als eine halbe Million Streams erreicht hat – gecovert hat, war nominiert für den „Party-Musik-Award“ bei Top of the Mountains und gewann einen Award in der Kategorie „Best Partyschlager“.

Award für Partyschlager „Pfiat di & Tschüss“

Am 15. November fand die 18. Award Verleihung von Top oft the Mountains im Hotel Reschenhof in Mils bei Hall in Tirol statt und Meli Stein war nicht nur dabei: Gemeinsam mit DJ Ostkurve, Paul Music und Johannes Peter Lechner (Lechner Records) gewann sie einen Award für den gemeinsamen Partyschlager „Pfiat di & Tschüss“. In dem Song geht es um eine Fernbeziehung zwischen einer Österreicherin und einem Deutschen. Der Song entstand voriges Jahr genau zur selben Zeit.