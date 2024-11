„Zeit für’n Abflug“ beim CHS-Ball 2024 in Villach

Am Samstag, dem 23. November, findet der CHS-Ball im Congress-Center Villach statt.

Veröffentlicht am 23. November 2024, 11:40 / ©5 Minuten

Das heurige Motto des CHS-Balls in Villach lautet: check in /check out „Zeit für‘n Abflug“.

Nach der Boardingtime wird mit einer festliche, schwungvolle Polonaise mit 60 Paaren, einstudiert von Dancingstar Babsi Koitz, auf den Abend eingestimmt.

Für musikalische Begleitung sorgt die Band Major 7, der DJ Churcher, die Silvertones und DJ Garry.

Fasten your seat belts

„Fasten your seat belts – schnallen Sie sich an, für die einzigartige Mitternachtsshow unserer Schüler:innen der Matura- und Abschlussklassen. Sie fliegen mit Ihnen durch die unterschiedlichsten Länder der Welt“ , heißt es seitens des CHS-Villach. Die Schüler werden mit genialen, landestypischen Performances überraschen. Einstudiert von Choreografin Karin Haslauer wird diese Flugshow das Highlight dieser einzigartigen Ballnacht.

Weitere Highlights

Die CHS-Sky Bar, ein Photo-Gate, ein Glücksflughafen, eine Slideshow und traumhafte

Dekos wie die CHS Airline, Animationen und vieles mehr erwarten die Gäste der Ballnacht.

Die Schulgemeinschaft, das Ballkomitee und unsere Direktorin des Centrums für Humanberufliche Schulen mit den Abteilungen Kunst – Mode – Wirtschaft und Medien, Dr. Petra Mayer, freuen sich auf eine schwungvolle Ballnacht.