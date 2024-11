Fahndungserfolg: Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher aus Tirol

Mutmaßlicher Einbrecher: Die Polizei konnte den Verdächtigen in Liesing erfolgreich festnehmen.

Veröffentlicht am 23. November 2024, 11:49 / ©APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH

Durch gezielte Fahndungsmaßnahmen des Landeskriminalamts Wien, Assistenzbereich Fahndung, konnte am Freitagnachmittag, dem 22. November 2024, ein Erfolg verzeichnet werden. In Wien-Liesing nahmen die Beamten einen 50-jährigen Österreicher fest, der im Verdacht steht, im September in Tirol einen Einbruchdiebstahl verübt zu haben.

Von Tirol nach Wien: Verdächtiger festgenommen

Gegen den Mann lag ein Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck vor. Die Festnahme erfolgte ohne Zwischenfälle, und der Verdächtige wurde umgehend in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen gegen den Mann laufen weiter. Der Einbruch in Tirol hatte für Aufsehen gesorgt, da dabei Wertgegenstände im erheblichen Ausmaß entwendet worden sein sollen.