Bus-Champion 2024: Schülerin bekommt „Atomic-Skier à la Marco Schwarz“

Veröffentlicht am 23. November 2024, 11:51 / ©BacherReisen

Magdalena Zippusch hat im Juni die Gesamtwertung von „Cool in die Schul“, der Schulbusinitiative im Lieser-/Maltatal gewonnen. Der strahlenden Siegerin wurde gestern ein nagelneuer Atomic-Ski inkl. Bindung und Uniqa-Skihelm überreicht. Das besondere Markenzeichen am Helm: Die Unterschrift von Skistar Marco Schwarz. Die Organisatoren von Cool in die Schul – Marlene Bacher und Ing. Hermann Florian, KEM-Manager der Region und Hauptsponsor – überreichten den tollen Preis zusammen mit Christian Snurer, Marketingleiter von Uniqa Klagenfurt.

Mit Busfahrten Punkte sammeln

Seit drei Jahren werden die SchülerInnen im Lieser-Maltatal motiviert, mit jeder Busfahrt Punkte zu sammeln. Ab Februar 2025 wird die Aktion wieder fortgeführt. Derzeit werden technische Umstellungen in den Linienbussen vorgenommen, damit der Punkte-Scanvorgang noch leichter und selbstständiger durch die SchülerInnen erfolgen kann.

Kleine Klimaaktion mit großer Wirkung

Busfahren fördert die Selbstständigkeit, davon ist die Mutter des Bus-Champions, Katharina Zippusch, überzeugt. Für sie ist es wichtig, dass ihre Kinder den Umgang mit dem Schulbus und damit auch das Verhalten im Straßenverkehr von klein auf selbstständig erlernen. Daher verwundert es auch nicht, dass die 13-jährige Magdalena bereits selbstständig mit dem Zug von Spittal nach Wien zu ihrer Patentante reist. Auch ihrem nächsten Schulweg ab Herbst 2026, der von Kremsbrücke nach Villach führt, sieht Magdalena gelassen entgegen. „Ich kenne mich mit dem Bus und nun auch dem Zug schon gut aus. Das macht mir dazu noch Spaß“, meint die Öffi-Fahrerin mit einem Lächeln. Denn sie will auch gar nicht, dass sie – so wie einige Klassenkollegeninnen – immer von den Eltern abgeholt wird. Das findet sie uncool. Was ihr auch noch gefällt: „Seit diesem Schuljahr fahren viel mehr Busse im Tal und sogar auf den Katschberg“, meint sie. „Da werde ich noch öfter zum Schifahren hinaufpendeln“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2024 um 12:54 Uhr aktualisiert