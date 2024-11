Black Friday: Diese Artikel erobern Österreichs Einkaufswägen

Der Black Friday am 29. November hat sich längst zu einem festen Termin im internationalen und heimischen Handel etabliert. In diesem Jahr planen sechs von zehn Österreicher, die Sonderangebote rund um Black Friday und Cyber Monday (2. Dezember) zu nutzen und im Schnitt 265 Euro auszugeben. Das ist etwas weniger als im Vorjahr (274 Euro). Mit dem Beginn dieser Mega-Shopping-Events startet auch die heiße Phase der Weihnachtseinkäufe, die immer mehr von Online-Shopping geprägt wird.

Rekordumsätze im Online-Handel

Laut dem neuesten E-Commerce-Report von Nexi haben österreichische Konsumenten im vergangenen Jahr rekordverdächtige 14,6 Milliarden Euro für physische Waren ausgegeben – das sind 8 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg zeigt, wie sehr der Online-Handel das Wachstum des gesamten Marktes vorantreibt und die Nachfrage nach digitalen Einkaufserlebnissen stetig wächst.

So viel geben die Bundesländer am Black Friday aus

In Wien geben die Konsumenten mit 281 Euro am meisten aus. Tirol und Vorarlberg (266 Euro) sowie Niederösterreich und das Burgenland (263 Euro) bewegen sich im durchschnittlichen österreichischen Bereich. Am wenigsten wird in der Steiermark und in Kärnten ausgegeben, dort liegt der Betrag bei 252 Euro. „Gerade in Zeiten, in denen die Geldbörse nicht ganz so locker sitzt, nutzen die Kunden diese Shopping-Aktionstage besonders fleißig“, erklärte Handelssprecher Will. Besonders stark genutzt werden die Aktionstage von Frauen und den Altersgruppen unter 40 Jahren.

Black Friday: Kleidung, Elektronik und Schönheitsprodukte

Kategorien wie Kleidung, Elektronik und Schönheitsprodukte gewinnen immer mehr an Bedeutung und dominieren mittlerweile das Einkaufsverhalten der Konsumenten. Besonders der Black Friday bringt gewaltige Umsätze – allen voran in der Elektronikbranche. Hier wurden beeindruckende 1,6 Milliarden Euro umgesetzt. Doch der wahre Sieger des Shopping-Events ist die Mode: Die Ausgaben für Kleidung übertrafen sogar diesen Betrag und erreichten satte 3,4 Milliarden Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark der Online-Handel in diesen Bereichen boomt.

Black Friday: So kaufen Frauen ein

Das Kaufverhalten der österreichischen Konsumenten zeigt deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Frauen bevorzugen vor allem Bekleidung (45 Prozent), Parfüm und Körperpflegeprodukte (33 Prozent) sowie Schuhe (25 Prozent). Weitere beliebte Kategorien bei den Damen sind Spielzeug (24 Prozent) und elektronische Geräte (23 Prozent).

Das kaufen Männer am Black Friday

Männer investieren hauptsächlich in elektronische Geräte (46 Prozent), gefolgt von Kleidung (33 Prozent) und Kosmetikprodukten (21 Prozent). Auch Spielzeug (20 Prozent) und Haushaltsgeräte (19 Prozent) gehören zu den favorisierten Produkten der Herren. Bücher, Tierbedarf und Sportartikel finden bei beiden Geschlechtern Interesse, wobei 16 Prozent der Männer und 13 Prozent der Frauen dazu tendieren.

Früher Weihnachtsbeginn: Black Friday für Geschenke

80 Prozent der Käufer planen, die Angebote von Black Friday und Cyber Monday für Weihnachtsgeschenke zu nutzen – so viele wie noch nie. Das Weihnachtsgeschäft startet zunehmend früher, was sich auch im großen Erfolg des Singles Day zeigt.

Event für Schnäppchenjäger

„Der Black Friday ist damit nicht nur ein Event für Schnäppchenjäger, sondern auch ein entscheidender Moment für Händler, um ihre Umsätze anzukurbeln und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen“, erklärte Damir Leko, Country General Manager von Nexi Österreich.

