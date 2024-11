Defekte Gastherme: Familie in Krankenhaus eingeliefert

Am Freitag, den 22. November 2024, gegen 20.15 Uhr wurde eine Streife des Linzer Polizeikommandos in die Landwehrstraße gerufen, nachdem eine Familie mit einer defekten Gastherme in ihrer Wohnung in Gefahr geraten war. Bereits bei Eintreffen der Beamten war die Berufsfeuerwehr vor Ort, da die betroffene Wohnung einer sechsköpfigen Familie aus der Türkei bereits geöffnet wurde. Glücklicherweise war der Kohlenmonoxid-Wert zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erhöht.

Familie leidet unter den Symptomen

Die Familie berichtete, dass sie sich seit mehreren Tagen schlecht gefühlt hatte. Kopfschmerzen und Erbrechen waren die Symptome, die sie in den letzten Tagen begleiteten. Erst heute Abend entschieden sie sich, den Ärztenotdienst zu alarmieren. Als dieser mit einem Kohlenmonoxid-Melder die Wohnung betrat, begann das Gerät sofort zu piepen, was zur sofortigen Alarmierung der Feuerwehr führte.

Schnelles Handeln rettet Leben

Durch das schnelle Handeln der Familie, die Fenster öffnete und den Notruf absetzte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Mitglieder der Familie wurden vor Ort erstversorgt und dann ins Kepler Uniklinikum gebracht. Die Feuerwehr führte parallel CO-Messungen in der gesamten Wohnanlage durch und öffnete mehrere Wohnungen, deren Mieter abwesend waren.

Nachhaltige Maßnahmen und Kontrolle

Die Linz AG, die ebenfalls zur Unterstützung anrückte, nahm ebenfalls Messungen vor, um die Gefahr weiter zu überprüfen. Gegen 22.30 Uhr, nach mehreren Messungen, wurde schließlich die Gastherme in der betroffenen Wohnung abgeschaltet, als erneut hohe Kohlenmonoxid-Werte festgestellt wurden.