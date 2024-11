Wow: Villach erhielt zum dritten Mal Gold für Klimaschutz

Villach erntet erneut Lorbeeren für erfolgreiche Bemühungen um Klimaschutz: Bereits zum dritten Mal wurde die höchste Kategorie, der e5-Goldstatus für Energieeffizienz, Erneuerbare Energie und Mobilität, nun bestätigt. Die Klimapionierstadt Villach und größte e5-Stadt Österreichs mit Goldstatus hat einmal mehr Grund sich zu freuen: Gestern bestätigte Energie- und Mobilitätsreferent Landesrat Sebastian Schuschnig Villachs e5-Goldstatus für konsequente und erfolgreiche Bemühungen um Energieeffizienz, Klimaschutz, Erneuerbare Energien, umweltfreundliche Mobilität und weitere Initiativen für Nachhaltigkeit. „Ich gratuliere der Stadt Villach für ihre vielfältigen Initiativen“, sagte Schuschnig. „Villach hat zum dritten Mal e5-Gold verdient.“

Erste Goldmedaille wurde 2016 verliehen

Die erste Energie-Goldmedaille heimste man 2016 ein. „Heuer haben wir uns als erste große Stadt einer alternativen e5-Beurteilung unterzogen“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Mit diesen noch deutlichen strengeren Kriterien steht die strategische Klimaschutz-Ausrichtung und der Aufbau erforderlichen Strukturen im Mittelpunkt.“

Villach als Klimapionierstadt

Bei der gestrigen 20-Jahr-Feier der e5-Auszeichungen in Malta nahm Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig die erfreuliche Bestätigung entgegen: „Wir haben als Klimapionierstadt, mit unserer Photovoltaik-Strategie und der PV Freifläche sowie der Energiegemeinschaft gepunktet. Ebenfalls gewürdigt wurde unser Ausbau im Bereich alternativer Mobilität mit den Radwegen und dem Bus-Konzept, aber auch mit der nachhaltigen Beschaffung.“ Bürgermeister Günther Albel ergänzt, dass Innovation in Villach gelebte Praxis ist: „In etlichen Transformationsprozessen, wie etwa der nachhaltigen Stadtentwicklung, sowohl bei eigenen Gebäuden mit dem Projekt Sanierungsplus, als auch bei ganzen Quartieren mit externen Partnern, wie zB beim Europan Westbahnhof investieren wir in geförderte, innovative Lösungen.“ Villach trat im Jahr 2009 dem e5-Projekt bei. Bürgermeister Albel und Vizebürgermeisterin Katholnig dankten dem Land auch für die Förderungen für Heizungstausch und PV-Anlagen und kündigen an: „Wir gehen diesen Weg entschlossen weiter.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2024 um 12:23 Uhr aktualisiert