Durch Video überführt: Putzfrau stahl hunderte Euro aus Hotelzimmer

Zwischen dem 13. und dem 16. August 2024 nächtigte ein deutsches Urlauber Ehepaar in einem Hotel in Spittal an der Drau. Da dieses Hotel über keinen Zimmertresor verfügt, versteckten sie ihre Bargeldbestände im Zimmer. Am 15. August 2024 stahl ein bislang unbekannter Täter mehrere hundert Euro aus dem Zimmer.

Videoüberwachung führte zur Täterin

Aufgrund der Auswertung der Hotelvideoüberwachung konnte nun eine 40-jährige Reinigungskraft einer vom Hotel beauftragten Reinigungsfirma des Diebstahls überführt werden. Die 40-jährige Frau zeigte sich bei ihrer Einvernahme geständig. Sie wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.