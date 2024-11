Steiermark Convention 2024: Ein erfolgreiches Genuss-Event in Wien

In Wien begann die Steiermark Convention 2024 mit 25 Unternehmen und einer Rekordzahl an Anmeldungen.

Mit 25 ausstellenden Unternehmen aus dem Convention-Bereich und doppelt so vielen Anmeldungen wie in den Vorjahren startete die Steiermark Convention 2024 mit einem Rekord in der Tagungsmesse im Naturhistorischen Museum in Wien. Fast 200 registrierte Teilnehmer sorgten für einen neuen Gästerekord. Vertreter führender Firmen und Institutionen wie OMV, voestalpine, L’Oréal Austria, STRABAG AG, die Österreichische Nationalbank sowie die Österreichische Hotelier- und Industriellenvereinigung nutzten die Gelegenheit, sich über die Steiermark zu informieren und beim Networking bei bester steirischer Kulinarik und regionalen Verkostungen Kontakte zu knüpfen.

Wien als Schlüsselmarkt für Steiermark

„Auch im Business-Tourismus ist die unglaublich vielfältige steirische Kulinarik ein absoluter Anziehungspunkt für Firmen und Geschäftsreisende, national wie international“, zeigte sich Markus Leitner, Leiter im Bereich Tourismus der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH, auf der Tagungsmesse erfreut. Er betonte, dass der Schwerpunkt auf Genuss und regionalen Produkten gesetzt wird, was voll im Trend liege. Man merke dies besonders an den für die Region wichtigen Märkten in Wien und Niederösterreich, wo man mit den Gastgeberqualitäten und dem Grünen Herz auf ganzer Linie punkte.

Erfolgreiche Präsentation der Steiermark Convention

Andrea Sajben, die Leiterin der Steiermark Convention, erklärte, dass das große Interesse am hervorragenden steirischen Tagungsangebot eine wunderbare Bestätigung der Arbeit mit der Steiermark Convention und den einzigartigen Partnerbetrieben sei. Sie betonte, dass die Kernthemen wie Genuss, Nachhaltigkeit, Naturerlebnis und persönlicher Service auch in Zukunft genutzt werden sollen, um Veranstaltenden sowie Meetingteilnehmern ein unvergessliches Zusammenkommen in der Steiermark zu ermöglichen.

©Roland Rudolph/APA Fotoservice | Mit 25 ausstellenden Unternehmen aus dem Convention-Bereich und doppelt so vielen Anmeldungen startete die Steiermark Convention 2024 in der Tagungsmesse im Naturhistorischen Museum in Wien. ©Roland Rudolph/APA Fotoservice | Die Steiermark Convention setzte das Motto „Genussvoll tagen im Grünen Herz“ eindrucksvoll um.

Genussvoll Tagen: Steiermark Convention in Wien

Die Steiermark Convention präsentierte sich im festlichen Rahmen der Oberen Kuppelhalle des Naturhistorischen Museums Wien als zentrale Informationsplattform für den Geschäftstourismus und setzte das Motto „Genussvoll tagen im Grünen Herz“ eindrucksvoll um.

Steirische Genüsse für die Gäste

Die Teilnehmer konnten sich auf eine abwechslungsreiche Genussreise freuen: von einer Blindverkostung des Steirerkas aus Schladming-Dachstein über Wein- und Sektverkostungen aus der Südsteiermark und dem Thermen- sowie Vulkanland bis hin zu süßen Köstlichkeiten wie Kernölteig oder Kürbis-Apfelmousse aus den Patisserien der Convention-Betriebe in Graz und der Oststeiermark. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Verlosung von attraktiven Preisen aus den Tagungshotels, Kongresshäusern und Veranstaltungslocations der Region, die das steirische Tagungs- und Incentive-Angebot perfekt in Szene setzten.