Kindertheater ausgezeichnet: Stella-Preise gingen nach Wien und Weiz

Nach Wien und Weiz gingen die Stella-Preise für Theater für junges Publikum, deren 18. Verleihung am Freitagabend in der Neuen Bühne Villach gefeiert wurde. Als „Herausragende Produktion für Kinder“ wurde „Hände“, eine Performance für zwei Performerinnen und eine Musikerin von theater.nuu und WUK (Wien), ausgezeichnet, als „Herausragende Produktion für Jugendliche“ das Stück „Vergessen“ der Theaterfabrik Weiz (Steiermark).

Weitere Auszeichnungen

In der Kategorie „Herausragende Darstellerische Leistung“ ging der Stella-Preis an Maartje Pasman, Futurelove Sibanda und Joseph Tebandeke in „Kingx&Qweens“ von Unusual Beings, Dance Revolution East Africa, Dschungel Wien (Wien). Für „Herausragende Musik“ wurde Marc Bruckner und Ensemble für die Musik in „Super Zero Baby“ am Musiktheater an der Wien ausgezeichnet. Eine „Herausragende Ausstattung“ lieferten Till Krappmann und Michael Zweimüller für „Ancestors‘ Gift“ der ATASH contemporary dance company im Dschungel Wien. Der Sonderpreis des Vorstands der ASSITEJ Austria wurde an Nadja Brachvogel & Martin Brachvogel (Follow the Rabbit) verliehen.

Stella-Preis für Kinder- und Jugendtheater

Der Stella ist der erste österreichweite Preis für herausragende Leistungen in der darstellenden Kunst für junges Publikum und wird seit 2007 verliehen. Für die heurige Verleihung sichtete die vierköpfige Jury 2023 insgesamt 126 Produktionen aus ganz Österreich. Unter den daraus hervorgegangenen 24 Nominierungen waren Theater, Gruppen, Festivals und Einzelpersonen aus Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. Mit dabei waren auch drei internationale Kooperationen mit Uganda, der Schweiz und den Niederlanden. (APA 23.11.2024)