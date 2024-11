Startup Playground 2024: Erfolg für junge Gründer

Am 15. und 16. November verwandelte sich das Unicorn Start-up & Innovation Hub in Graz in ein Zentrum für Kreativität und Unternehmergeist. Der Startup Playground 2024, organisiert vom Ideentriebwerk Graz, brachte Gründer und Gründungsinteressierte zusammen, um in nur zwei Tagen innovative Konzepte zu entwickeln und in einem spannenden Finale zu präsentieren. Die Sieger des Events waren das Team Revo Tec mit ihrer innovativen Trinkwasseraufbereitungstechnologie sowie Mola Mola, die mit ihrem autonomen Segelboot den Community Award gewannen.

Teambuilding für Geschäftsideen

In diesem Jahr wurde das Event bewusst auf zwei Tage reduziert, um den Teilnehmern einen noch fokussierteren und intensiveren Rahmen zu bieten. Am Freitag startete der Playground mit einer Teambuilding-Session, bei der sich Teilnehmer ohne eigene Geschäftsidee den Projekten anschlossen, die sie am meisten überzeugten. Die Teams arbeiteten anschließend an ihren Konzepten und nutzten den Samstag für gezielte Workshops und freie Arbeitszeit.

Highlights der Workshops

Highlights der Workshops waren eine Achtsamkeitssession, die Strategien zur Stressbewältigung im Gründungsprozess vermittelte, sowie ein Pitching-Workshop, der die Teams optimal auf ihre finalen Präsentationen vorbereitete.

Finale: Kreativität trifft auf Expertise

Der Höhepunkt des Events war der Samstagabend, als die Teams ihre Ideen in nur drei Minuten vor einer Jury aus Experten präsentierten. Mit dabei waren Lisa Steindl (Fuckup Nights), Martin Sykora (Experte für Immobilien & Tech-Startups), Isabella Danda (Ideenreich) und Claudio Kratzmüller (KRP Logistic Solution GmbH).

Hauptpreis ging an Revo Tec

Der Hauptpreis ging an Revo Tec, die mit ihrer kompakten, energieautarken Einheit zur Trinkwasseraufbereitung beeindruckten. Die Lösung, kaum größer als eine 2-Liter-Flasche, bietet eine innovative Möglichkeit, den Zugang zu sauberem Wasser zu verbessern.

Award für autonomes Segelboot

Der Community Award wurde an Mola Mola verliehen. Ihr autonomes Segelboot, das wichtige Meeresdaten sammelt, überzeugte das Publikum durch seine nachhaltige Vision und seinen Beitrag zur Ozeanforschung.

Meilenstein der Startup-Community in Graz

Der Startup Playground 2024 bot nicht nur eine Bühne für kreative Ideen, sondern auch die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und von erfahrenen Mentoren zu lernen. Das Event bleibt ein Meilenstein für die Startup-Community in Graz und ein unverzichtbarer Termin für all jene, die ihre Visionen verwirklichen wollen.