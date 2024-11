Kärntner Lyrikpreis 2024: Kulturjournalist Michael Tschida triumphiert

Der Kärntner Kulturjournalist Michael Tschida wird in diesem Jahr mit dem „17. Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt“ ausgezeichnet. Die prestigeträchtige Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 5.000 Euro und einer kunstvollen Glastrophäe der HTL Ferlach verbunden ist, wird im Rahmen einer der größten Literaturveranstaltungen des Landes, am 28. November im Klagenfurter Stadthaus, verliehen. Insgesamt wurden rund 120 Texte von der Jury bewertet, wobei Tschida sich mit seiner Lyrik den begehrten ersten Platz sicherte.

Freudentrunk nach dem Sieg

„Zuerst nehme ich einen Blutdrucksenker und dann einen kleinen Freudentrunk“, reagierte Tschida humorvoll, als er von Jurymitglied Josef Winkler über seinen Sieg informiert wurde. Er fügte hinzu: „Dieser großartige Literaturwettbewerb hat mich wieder zum Dichten gebracht!“ Der 1963 in Villach geborene Journalist, der bereits in seiner Jugend Gedichte schrieb und mit 20 Jahren einen Gedichtband veröffentlichte, widmete sich erst vor einigen Jahren erneut der Lyrik, nachdem er von diesem Wettbewerb erfuhr. Im Jahr 2020 hatte er bereits einen Anerkennungspreis gewonnen – nun gelang ihm der Sprung zum Hauptpreis.

Auszeichnungen für weitere Talente

Neben Tschida wurden weitere talentierte Schriftsteller ausgezeichnet: Den zweiten Platz belegte Verena Schumanski, eine in Wien lebende Kärntnerin, die ein Preisgeld von 1.500 Euro erhielt. Der dritte Platz ging an den Feistritzer Autor Stefan Feinig, der 800 Euro mit nach Hause nahm. Zusätzlich erhielt die Autorin Andrea Drumbl, eine frühere Gewinnerin des Kärntner Lyrikpreises, den Kulturpreis des Landes Kärnten in Höhe von 3.000 Euro. Der Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt, der mit 1.500 Euro dotiert ist, ging an Manuela Tomic. (APA/red. 23. 11. 24)