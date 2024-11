Mann stürzt 200 Meter ab: Rettungshubschrauber kam zur Hilfe

Am 22. November 2024, gegen 6 Uhr, brach ein 45-jähriger ungarischer Staatsangehöriger alleine von seiner Unterkunft in Pertisau zu Fuß über den Seeuferweg nach Achenkirch auf. Von dort stieg er über den rot markierten Wanderweg über die Seekaralm und weiter auf die 2053 Meter hohe Seekarspitze auf, die er bei Dunkelheit gegen 19 Uhr erreichte. Folglich ging er, über den Grat zur Seebergspitze 2085 Meter. Aufgrund der Neuschneemenge- (bis 40 cm) kam er nur sehr langsam voran und erreichte gegen 23 Uhr den Gipfel der Seebergspitze.

Mann verliert Orientierung

Von dort stieg er ca. eine halbe Stunde in Richtung Pertisau ab, verlor jedoch aufgrund der Dunkelheit und der eingeschneiten Markierungen die Orientierung. In weiterer Folge stieg er orientierungslos in Richtung `Huberkar` ab. Beim Abstieg kam er zu Sturz und rutschte auf dem felsdurchsetzten Gelände ca. 200 Meter weit ab, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er konnte sich schließlich im Bereich eines Felsvorsprunges durchnässt und erschöpft einen Notbiwakplatz einrichten. Aufgrund der zunehmenden Verschlechterung seines Gesamtzustandes informierte er telefonisch seine Frau, die schließlich um 4.02 Uhr einen Notruf absetzte. Von der Rettungsleitstelle wurde die Bergrettung Maurach alarmiert, die zu Fuß in Richtung Seeberg aufstieg.

Rettungshubschrauber barg den Mann

Um 7 Uhr wurde ein Rettungshubschrauber nachgefordert. Die Besatzung konnte den stark unterkühlten Bergsteiger schließlich lokalisieren und mittels Tau bergen und nach Pertisau verbringen. Dieser konnte vom Notarzt schließlich in seine Unterkunft entlassen werden.