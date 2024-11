Elternverein-Kassierin soll über 14.000 Euro veruntreut haben

Veröffentlicht am 23. November 2024, 14:40 / ©pixabay.com

Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, soll die 44-jährige Kassierin zwischen 2019 und 2023 regelmäßig Geld vom Konto des Elternvereins auf ihr eigenes überwiesen haben. Zudem habe es gefälschte Bargeldeinzahlungen gegeben – Geldbeträge, die in Wahrheit nie auf dem Vereinskonto ankamen. Um den Betrug zu vertuschen, habe die Frau eine Einmalzahlung von 7.000 Euro geleistet. Trotzdem fehlte weiterhin ein erheblicher Betrag. Die Beschuldigte bot an, die restliche Summe in Raten zurückzuzahlen. Dieses Angebot wurde jedoch vom aktuellen Elternverein abgelehnt.

Diversion statt Strafe

Die Staatsanwaltschaft entschied, der Frau eine Diversion anzubieten: Wenn sie die verbleibende Summe bis 2026 vollständig zurückzahlt, bleibt sie straffrei. Bis dahin gilt für die Frau eine zweijährige Probezeit.

Verbindung zur FPÖ

Für zusätzliche Brisanz sorgt die politische Rolle der Kassierin. Laut den Oberösterreichischen Nachrichten ist die 44-Jährige als Lokalpolitikerin der FPÖ aktiv. Die Partei distanzierte sich von den Vorfällen und betonte, keine Kenntnis von den Veruntreuungen gehabt zu haben.