Perchtenlauf eskaliert: Kärntnerin (22) krankenhausreif geschlagen

Eine 22-jährige Frau besuchte den Perchtenlauf in Pörtschach am Wörthersee und wurde durch Rutenschläge von drei Mitgliedern einer Perchtengruppe verletzt.

Am 22. November 2024 besuchte um 19.30 Uhr eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land den Perchtenlauf in Pörtschach am Wörthersee. Dort wurde sie von drei Mitgliedern einer Perchtengruppe mit gebundenen Ruten geschlagen. Durch die Schläge wurde sie an den Beinen und am Kopf verletzt.

Behandlung im Klinikum Klagenfurt

Die Verletzungen mussten im Klinikum Klagenfurt ambulant behandelt werden. Bei ihrer Einvernahme konnte sie zumindest die Perchtengruppe namentlich identifizieren. Hinsichtlich der drei Tatverdächtigen werden weitere Ermittlungen geführt, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2024 um 15:12 Uhr aktualisiert