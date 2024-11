Wien im Fokus: Warum die meisten arbeitslosen Flüchtlinge hier leben

Laut einer Analyse der Kronen Zeitung leben 74,4 Prozent aller arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten in Wien. Dahinter folgen die Steiermark (6,1 Prozent) und Oberösterreich (6,0 Prozent). Das Burgenland bildet mit 0,4 Prozent das Schlusslicht. Diese ungleiche Verteilung belastet Wien finanziell stark: Rund 72 Prozent der nationalen Kosten für die Mindestsicherung entfallen auf die Bundeshauptstadt. Experten erklären die Konzentration in Wien mit besseren Sozialleistungen und einem größeren Netzwerk aus Landsleuten. Für anerkannte Flüchtlinge und Schutzberechtigte, die ihren Wohnort frei wählen dürfen, sei Wien daher besonders attraktiv.

FPÖ-Chef kritisiert Wiens Sozialpolitik

Die neuen Zahlen stoßen vor allem bei der FPÖ auf Kritik. Dominik Nepp, FPÖ-Chef in Wien, sieht in der Sozialpolitik der Stadt die Hauptursache für die Entwicklung. Er wirft Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vor, Wien zu einem „Magneten für Sozialasylanten“ gemacht zu haben. Als Beispiel nennt Nepp eine Großfamilie, die monatlich 4.600 Euro an Sozialleistungen bezieht, wie ein Bericht von Heute aufgedeckt hatte. „Diese Politik ist ein Hohn für alle hart arbeitenden Wienerinnen und Wiener, die diese Ausgaben finanzieren müssen“, erklärte Nepp. Im Falle eines Wahlsiegs kündigte er an, die Mindestsicherung nur noch österreichischen Staatsbürgern zugänglich zu machen.

Die politische Debatte verschärft sich

Der hohe Anteil arbeitsloser Flüchtlinge sorgt nicht nur in Wien für hitzige Diskussionen. Während Kritiker wie die FPÖ Einschnitte bei Sozialleistungen fordern, warnen andere vor sozialer Ausgrenzung und steigenden Spannungen. Die SPÖ verteidigt die bestehende Sozialpolitik als notwendig, um Integration zu ermöglichen.