Porträt von Ehrenbürger Helmut List enthüllt

Sechs Ehrenbürger, zuletzt Alt-Bürgermeister Siegfried Nagl, wählten die Künstler der Tradition gemäß selbst, die sie porträtieren sollten. So wurde auch Helmut List vom Kulturamt der Stadt Graz eine Auswahl vorgeschlagen – seine Frau Kathryn und er entschieden sich für Haruko Maeda, die bis zu ihrem 20. Lebensjahr in Tokio gelebt hatte. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich die AVL wirtschaftlich und kulturell im asiatischen Raum, auch deshalb fiel die Wahl auf die Künsterin, die für die Feier mit einer Freundin aus Wien angereist war. Das Porträt reiste per Bahn mit. Bürgermeisterin Elke Kahr strich im Rahmen der Begrüßung vor allem einen Aspekt Helmut Lists hervor: „Neben den vielen Leistungen als Unternehmer und der Bedeutung des Konzerns für den Standort ist es vor allem die menschliche Seite, die Sie ausmacht. Wirklich große Persönlichkeiten tun sich in der Regel nicht hervor. Ihr bescheidenes Auftreten und Ihr menschlicher Umgang mit anderen, hat mich sehr beeindruckt.“

Wow-Effekt bei Portrait-Enthüllung

StR. Günter Riegler würdigte Helmut List in einer Rede als „Wirtschaftstreibenden, Manager, Forscher, Technologen, aber auch Kunst- und Kulturförderer. Im Jahr meiner Geburt 1966 trat er als Mitglied der Geschäftsführung in die AVL List GmbH ein. Auch sein Vater, der Gründer des Unternehmens, ist Ehrenbürger der Stadt Graz und hat bereits einen Ehrenplatz in der Galerie.“ Als Helmut List schließlich gemeinsam mit der Künstlerin das Bild enthüllte, stand er einen Moment staunend davor: „Es ist das erste Mal, dass ich gemalt wurde und mich so sehe.“ Und: „Es gefällt mir sehr. Ich schätze an Ihren Werken, dass Sie sich sowohl von der Kunst Ihrer Heimat, wie auch von europäischen Stilen inspirieren lassen und verstehen, sie zu verbinden.“

„Ich habe Ihre besondere Ausstrahlung sofort wahrgenommen“

„Letztes Jahr, als wir uns kennengerlernt haben, hatten wir ein erstes Fotoshooting“, erinnerte sich Haruko Maeda, um sich dann an ihr Model zu wenden. „Ich habe Ihre besondere Ausstrahlung sofort wahrgenommen. Als ich heute mit dem Bild mit dem Taxi vom Bahnhof gekommen bin, hat der Fahrer erzählt, dass er Sie einmal als Fahrgast hatte. Er war begeistert, weil ein so bekannter Mann ein so ´normaler´ Mensch sein kann.“ Auch StR.in Claudia Schönbacher, StR. Kurt Hohensinner, KPÖ-Clubobfrau Sahar Mohsenzada gratulierten herzlich. In Vertretung von Vize-Bgm.in Judith Schwenter kam GR.in Zeynep Aygan-Romaner. Auch das Team rund um Kulturamtsleiter Michael Grossmann und Birgit Kulterer, die die Sammlungsleitung der Stadt Graz inne hat, gab sich die Ehre.

Mit Pioniergeist und Innovation

Nach seinem Maschinenbaustudium an der TU Graz trat Helmut List 1966 in die AVL List GmbH, das Unternehmen seines Vaters Hans List, ein und übernahm 1979 die Geschäftsführung. Mit Innovationsgeist und einer Leidenschaft für die Forschung führte Helmut List den Konzern zu einem der weltweit führenden Technologieunternehmen im Mobilitätsbereich und stärkte als unermüdlicher Motor den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Graz. Das Erfolgsgeheimnis: „Wenn man Professor List kennenlernt, wird schnell klar, dass der Erfolg der AVL, die noch immer ein Familienbetrieb ist, mit Glück nicht viel zu tun hat, sondern mit Weitblick, Innovationsgeist und einem Sinn für das Wesentliche“, so Bürgermeisterin Elke Kahr im Rahmen der Ehrenbürgerverleihung im März. „Dass Graz der Hauptsitz dieses Unternehmens ist, kann man nur als absoluten Glücksfall für unsere Stadt betrachten.“ Allein in Graz beschäftigt die AVL über 4.000 qualifizierte Mitarbeiter:innen, weltweit sind es weit über 11.000 an mehr als 90 Standorten.

Mit Engagement und Freude

Das Engagement von Helmut List reicht über Unternehmensgrenzen weit in die Gesellschaft hinein: Seine Verdienste um die Wissenschaft und Forschung ebenso wie sein Engagement für die Kultur sind für Graz von größter Bedeutung, etwa die Eröffnung der Helmut-List-Halle im Jahr 2003 oder die Gründung der AVL Cultural Foundation 2007. Als Honorarkonsul vertritt Helmut List die in der Steiermark lebenden Bürger:innen der Republik Korea. 2011 gründete er die Graz Korean School im Rahmen der AVL-Akademie, die Sprachunterricht für Kinder koreanischer Familien in Graz anbietet.