Grazer Paar versteckt Geld in der Stadt: Was es damit auf sich hat

Georg Schmitt (24) und Vanessa Bosnjak (20) sind seit mittlerweile acht Jahren ein Paar und betreiben gemeinsam das Instagram-Profil „Cash Catch Graz“ (grazfindet). Worum es dabei geht, darüber berichten die jungen Grazer im Gespräch mit 5 Minuten.

Was ist Cash Catch? Der Social-Media-Trend Cash Catch ist als eine Art Schatzsuche zu verstehen. So läuft diese ab: Eine Person filmt sich selbst dabei, wie sie Geldscheine an einen öffentlichen Ort versteckt. Die Lage des Verstecks wird in dem Video nicht explizit preisgegeben. Danach wird die Aufnahme auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht. Die Follower sollen dann anhand der Videoaufnahme erraten, wo genau das Geld versteckt wurde und können sich auf die Suche nach dem Geldschatz machen.

Von den Anfängen

Das Konzept von „Cash Catch“ existiert schon länger in jeder größeren Stadt Deutschlands sowie in vielen österreichischen Städten. „Als ich den Account starten wollte, existierte der Account ‚Grazsucht‘. Sobald ich sah, dass der Account nichts mehr postet und auch fix inaktiv ist, bin ich aus dem Bett gesprungen, zwei Stunden lang von der Küche bis zum Wohnzimmer hin und zurück spaziert und habe den Account, ein Konzept und gleich die ersten Videos erstellt“, berichtet Bosnjak vom Start des Projektes.

Cash Catch Graz: Woher kommt das Geld?

Wie aber finanziert das Paar die Cash Catch Aktionen? „Ich würde gar nicht von uns behaupten, dass wir viel Geld haben. Dafür haben wir einen schlichten Lebensstil und das Wichtigste: uns selbst“, betont die 20-Jährige. Trotz ihres zarten Alters musste die Grazerin aufgrund eines heftigen Schicksalsschlages bereits einiges durchmachen und blickt auf eine emotional prägende Phase in ihrem Leben zurück. In dieser Zeit musste sie ihre Familie unterstützen und hat deshalb die achte Klasse abgebrochen. Aktuell aber holt Vanessa die Abendschule nach und Georg arbeitet als Schulassistent. „Damit sich Cash Cash ganz ausgeht, da wird nur ca. 1.500 Euro im Monat zur Verfügung haben, helfen wir auch ab und zu im Stall mit, in dem unsere Pferde stehen“, berichtet die Grazerin.

Cash Catch Graz: Die Vision hinter dem Projekt

Dennoch ist es für das Grazer Paar nicht das Hauptziel des Accounts, nur Geld zu verstecken. Die beiden wollen einen Mehrwert für Graz bieten. „Das Ziel ist es, in Zukunft verschiedene soziale Grazer Organisationen zu unterstützen. Schulsachspenden, alleinerziehende Mütter unterstützen, Geld in den Gegenden verstecken, wo die Menschen es am meisten brauchen/ Brennpunkt Schulen und vieles mehr“, berichtet das Paar von der gemeinsamen Vision. „Meine Lieblingshose ist zum Beispiel von der Organisation Mafalda, aus der Zeit, wo ich sie am meisten gebraucht habe“, ergänzt Vanessa. Die 20-Jährige hat sogar ihre eigenen Haare um 50 Zentimeter gekürzt, woraus zwei Perücken für krebskranke Kinder entstanden sind.

Cash Catch Aktionen finden Anklang bei den Grazern

„Natürlich ist es unser Ziel, mehr Grazer und Grazerinnen Cash Catch zu ermöglichen. Dennoch wollen wir es mit dem Account nicht zu weit treiben, da es uns wichtig ist, dass wir die Gewinnchance für die, die es brauchen, so hoch wie möglich halten“, berichtet die Grazerin. Die Suchen kommen auf jeden Fall bei den Followern gut an. Immer wieder erreichen Worte der Dankbarkeit das Grazer Paar. „Dadurch merken wir auch, dass das Geld an den richtigen Ecken ankommt. Man merkt, dass die Leute, die das Geld brauchen, es auch suchen“, betonen die beiden. Was beim Durchscrollen des Instagram-Accounts auffällt: Manchmal ist der Ort sehr deutlich erkennbar, manchmal stellt das Versteck die Follower hingegen vor ein schwieriges Rätsel. Dies hat laut dem Grazer Paar den folgenden Grund: „Um auch Jüngeren die Suche zu ermöglichen, wechseln wir den Schwierigkeitsgrad immer ab.“

Follower unterstützen Cash Catch mit Spenden

Auch Spenden sind beim Grazer Paar schon eingelangt von Followern, die das Konzept unterstützen wollen. „Bis jetzt haben wir über PayPal einmal eine 15-Euro- und einmal eine 10-Euro-Spende bekommen. Das Geld haben wir auf Wunsch als 5-Euro-Scheine bei Schulen als Stories versteckt“, erzählt Vanessa. Alle anderen Cash Catch Versteckaktionen haben die beiden Grazer aber aus eigener Tasche finanziert.