Grazer Tuntenball: Drag-Artists kämpfen um Einzug ins große Finale

Die Contestants werden im Rahmen ihrer Performances mit ihrer Kreativität, ihrem Charisma, und nicht zuletzt mit ihrer Finesse das Publikum und die knallharte Jury überzeugen müssen. Zum ersten Mal wird der Vorentscheid im Theater am Lend über die Bühne gehen, das einen angemessenen Rahmen für die jungen Drag-Artists bieten wird. Die prominente Jury besteht in diesem Jahr aus Drag-Ikone Miss Ivanka T., Sängerin Paenda sowie der amtierenden „Miss Tuntenball“-Gewinnerin Roxie Romeo.

Vorentscheid zum Tuntenball Drag Race 2025

Tuntenball-Moderatorin und Drag-Queen Grazia Patricia wird uns auch heuer wieder durch den Abend führen, an dem wir neben herausragenden Lip Syncs auch akrobatische Showeinlagen erwarten dürfen. Die neun Contestants Merrit Ocracy, Narzsissy, Alex Fine, Miss Cee, Ayako Candee, Divi Divine, Miss Cherry Ontop, Frau Blau und Lilith L’amour bilden das Teilnehmer:innen-Feld und werden um einen der vier begehrten Plätze im Finale kämpfen. Tosender Applaus ist spätestens bei der Verkündung der Finalist:innen vorprogrammiert, schließlich ist der Vorverkauf bereits zur Gänze ausverkauft. Für Kurzentschlossene werden limitierte Tickets an der Abendkasse verfügbar sein, doch hier heißt es schnell sein! Spätestens gegen 22:00 Uhr werden wir wissen, wer mit seiner Performance die erfahrene Jury überzeugen konnte und am 22. Februar 2025 im Grazer Congress um die Krone und den Titel „Tuntenball Drag Race Winner 2025“ kämpfen wird. Für ausreichend Glitzer, Glamour und Dramaturgie ist also gesorgt!