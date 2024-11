Verkehrsunfall in Villach: Zwei Autos zusammengekracht

Heute kam es nahe des Interspars in Villach zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos sind miteinander kollidiert.

Veröffentlicht am 23. November 2024, 16:32 / ©5 Minuten

Am heutigen Samstagnachmittag, dem 23. November 2024, kam es zu einem Verkehrsunfall in Villach nahe des Interspars, wie ein Leser berichtet. „In Lind da beim Interspar in Villach ist ein Unfall passiert. Mehrere Rettungswägen und die Polizei sind vor Ort. Die ganze Kreuzung ist abgesperrt“, heißt es.

Weitere Informationen folgen

Laut Augenzeugen soll es bei dem Unfall auch Verletzte gegeben haben, zumindest wurden Personen mit der Rettung abtransportiert. Offiziell gab es dazu seitens der Polizei noch keine Auskunft. Auf Nachfrage von 5 Minuten informiert Stadtpolizeikommandant Oberst Londer: „Zwei Autos sind zusammengestoßen“. Nähere Details zum genauen Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.