Totes Baby im Container: Obduktionsergebnis ist noch offen

Gegen die Mutter wird ermittelt. Sie gilt als Hauptverdächtige in dem Fall.

Veröffentlicht am 23. November 2024, 17:31 / ©APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH

Am Donnerstag wurde ein nur wenige Tage altes Baby tot in einem Abfallcontainer nahe der Klinik Favoriten in Wien entdeckt. Zuvor war das Kind aus der neonatologischen Station des Spitals verschwunden. Eine Pflegerin bemerkte das Fehlen des Säuglings und schlug sofort Alarm. Die Polizei leitete eine groß angelegte Suche ein, bei der auch Spürhunde und Drohnen zum Einsatz kamen. Hinweise aus der Vernehmung der Mutter führten schließlich zu dem Fund des toten Kindes außerhalb des Klinikgeländes. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar, ein Obduktionsergebnis steht aus. Gegen die Mutter, die dringend tatverdächtig ist, wird wegen Mordverdachts ermittelt. 5 Minuten hat hier berichtet: Totes Baby im Mülleimer: Mutter wurde jetzt festgenommen

Zweiter Fall innerhalb einer Woche

Der Fall erschüttert Wien besonders, da es sich bereits um die zweite mutmaßliche Kindstötung innerhalb weniger Tage handelt. Am vergangenen Sonntag wurde ein vierjähriges Kind getötet, auch hier ist die Mutter die Hauptverdächtige.

Psychiaterin: Viele Kindstötungen wären vermeidbar

Die Psychiaterin Claudia Klier, Expertin für peripartale Psychiatrie, betont, dass viele Kindstötungen durch frühzeitige Intervention verhindert werden könnten. „Frauen mit psychischen Vorerkrankungen haben ein stark erhöhtes Risiko, nach der Geburt zu erkranken“, erklärt sie. Gerade in Wien gebe es zahlreiche Anlaufstellen, wie die spezialisierte Ambulanz für peripartale Psychiatrie. Diese unterstützt betroffene Frauen bereits während der Schwangerschaft und bleibt auch nach der Geburt ein Ansprechpartner. „Das Problem ist jedoch, dass Hilfsangebote oft nicht angenommen werden“, so Klier.

Forderung nach mehr Sensibilisierung

Nach jedem Fall werde versucht, die Prävention zu verbessern, doch allein mehr Angebote reichen nicht aus. Experten fordern daher verstärkte Aufklärung und niedrigschwellige Zugänge, um Betroffene besser zu erreichen. Die aktuellen Fälle werfen erneut die Frage auf, wie der Schutz von Kindern in hochbelasteten Familien verbessert werden kann.