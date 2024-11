„Fehler“ statt Reue: Rosenkranz rechtfertigt Lob für verurteilten Nazi

Walter Rosenkranz steht erneut in der Kritik.

Veröffentlicht am 23. November 2024, 17:42 / ©Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Walter Rosenkranz, Nationalratspräsident und FPÖ-Politiker, steht erneut in der Kritik. Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2022, als bekannt wurde, dass Rosenkranz in einem Buch seiner deutschnationalen Burschenschaft den illegalen NSDAP-Mitglied Johann Karl Stich als „Leistungsträger“ gelobt hatte. Während er im Ö1-Interview einräumt, dass dies ein Fehler gewesen sei, betont er, dass eine Entschuldigung für ihn nicht infrage komme. „Das Wort Entschuldigung habe ich nicht gesagt, ich würde es auch anders sehen“, so Rosenkranz. Der NSDAP-Generalstaatsanwalt Stich sei nie für Mord verurteilt worden, obwohl seine NSDAP-Mitgliedschaft illegal war. „Das weiß ich jetzt mittlerweile“, ergänzt Rosenkranz. Er betont, dass man im Nachhinein immer klüger sei.

Vorwürfe wegen Gedenkveranstaltung

Im selben Interview verteidigt sich Rosenkranz gegen Anschuldigungen, er habe versucht, eine Demonstration der Jüdischen Hochschülerschaft zum Gedenken an die Novemberpogrome 1938 durch die Polizei auflösen zu lassen. Dies sei „gelogen“ und „absolut falsch“. Er habe bewusst keine Räumung angeordnet, da dies ein falsches Bild vermittelt hätte. Rosenkranz sieht sich jedoch als Person, die „in bestimmten jüdischen Kreisen auf Widerstand stößt“. Gleichzeitig betont er, dass dies nicht für alle jüdischen Gruppen gelte.

Zukunft im Nationalfonds

Trotz der Kritik will Rosenkranz den Vorsitz im Kuratorium des Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus nicht abgeben, da dies gesetzlich nicht möglich sei. Eine Vertretung im Komitee des Fonds hält er jedoch für machbar und will diese in Anspruch nehmen.

Offen für Abwahlgesetz

Auf die Möglichkeit angesprochen, Nationalratspräsidenten per Gesetz abwählen zu können, zeigt sich Rosenkranz grundsätzlich offen: „Warum nicht? Es gibt Argumente dafür und dagegen.“ Eine abschließende Meinung habe er hierzu jedoch noch nicht gebildet.

Neue Ausrichtung des Parlaments

Rosenkranz kündigte zudem Änderungen im Management des Parlaments an. Insbesondere will er die Zahl der Veranstaltungen reduzieren, die unter seinem Vorgänger Wolfgang Sobotka deutlich zugenommen hätten. „Mir geht’s darum, ein Haus für die Abgeordneten zu haben, und natürlich auch ein Haus, in das die Menschen kommen können“, sagte Rosenkranz. Ob die bisherige Besucheranzahl beibehalten werde, wolle er noch prüfen.