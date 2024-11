„Wie durch ein Wunder!“ Hund stürzt 10 Meter ab und überlebt unversehrt

Am 23.November 2024, gegen 9.40 Uhr, erging über die Leitstelle Tirol der Notruf, wonach unmittelbar zuvor ein Hund einer 34-jährigen Österreicherin, beim Aufstieg über den sogenannten Kaiseraufstieg, auf einem Schneefeld ausgerutscht und in weiterer Folge über eine Felswand abgestürzt sei. Die alarmierte Bergrettung Kufstein wurde beim Einsatz durch die Polizei Kufstein unter Zuhilfenahme einer Drohne unterstützt. Der Hund konnte mittels Drohne ca. zehn Meter unterhalb der Absturzstelle in der Felswand sitzend lokalisiert werden. Der Vierbeiner wurde durch die Bergrettung Kufstein aus der ca. 60 Meter hohen Felswand gerettet und gegen 11.30 Uhr unversehrt in die Obhut der Hundebesitzerin übergeben.