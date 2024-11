Historischer Heimsieg! Sturm Graz gewinnt mit 7:0 gegen Klagenfurt

Am Samstag, dem 23. November 2024, empfängt der SK Sturm um 17 Uhr den SK Austria Klagenfurt. Die Vorfreude war bereits groß, denn diese Partie sollte aus zweierlei Gesichtspunkten eine besondere werden. Einerseits war es das erste Spiel von Interimstrainer Jürgen Säumel an der Seitenlinie der Grazer, andererseits stand auch die erste Partie vom neuen Geschäftsführer Sport Michael Parensen an, der das erste Mal schwarz-weißen Fußball in der ausverkauften Merkur Arena erlebte.

Sturm Graz gewinnt mit 7:0

Damit stand heute das letzte Heimspiel des Jahres 2024 in der ADMIRAL Bundesliga an, das der SK Sturm Graz bravourös meisterte. Mit einem Endstand von 7:0 gingen die Schwarz-Weißen gegen Klagenfurt als Sieger vom Spielfeld. Es handelt sich dabei um den höchsten Sieg von Sturm Graz in der Bundesliga-Geschichte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2024 um 19:22 Uhr aktualisiert